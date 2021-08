På lørdag fejrer frisørmester Karl-Aage Kalle Rasmussen, at ?Kalles Salon? har eksisteret i 50 år. Det sker med åbent hus i Hollænderhaven. Foto: Henrik Ekberg

Coronaen har forsinket Kalles jubilæumsfest

- men nu skal 50-året med egen frisørsalon fejres

19. august 2021

Allerede som en lille dreng i Vordingborg ønskede "Kalle", Karl-Aage Kalle Rasmussen, at blive frisør.

- Jeg kunne godt lide at rede hår, lyder den enkle forklaring.

Ønsket gik i opfyldelse, da han som ung teenager i 1963 fik en læreplads i en stor salon i Masnedsund.

Efter overstået læretid i 1967 var han svend, værnepligtig frisør på kongeskibet Dannebrog, hvor han blandt andet sørgede for at Dronning Ingrid og Kong Frederik 9. kunne været deres hår bekendt på kongeparrets sidste togt til Grønland i 1968, og i et år var han frisør i Norge - bare for at prøve noget nyt.

Men i 1970 fik han fod under eget bord i hjembyen Vordingborg og blev frisørmester med "Kalles Salon" i Algade 109.

Dengang skulle man have næringsbrev for at kunne blive frisørmester og tilladelse af politimesteren til at kunne sælge forskellige produkter til hårpleje.

Ti år senere flyttede han salonen til den nuværende adresse i hjemmet på Solbakkevej, hvor en del af boligen blev indrettet til frisørsalon.

Gennem de mange år har et utal af lokale og udenbys kunder fået styr på lokkerne i Kalles Salon. Og 50-års jubilæet skulle have været fejret sidste år. Men det satte coronaen en stopper for. Det skal der nu rådes bod på.

Derfor inviterer Salon Kalle til 50-års jubilæum lørdag den 21. august i Hollænderhaven, hvor der er åbent hus klokken 12-16.

Selvom 50 år er et sjældent jubilæum og selvom 73-årige Kalle har brugt endnu flere år med kam og saks som daglige arbejdsredskaber, så har han ingen planer om at stoppe i det fag, han drømte om allerede som dreng.

På trods af alderen har Salon Kalle - med indehaveren som eneste medarbejder - stadig åbent fem dage om ugen.

Fridagene er søndag og mandag.

- Jeg har aldrig nogensinde været ked af at gå på arbejde.

- Jeg kan godt lide at tale med folk om vinde og vejr, at udveksle nyheder og gode vitser. Jeg kan ikke undvære det. Og har været heldig med ikke at have for mange skavanker.

Kalle er oprindelig uddannet til både dame- og herrefrisør, men cirka 90 procent af kunderne er i dag mænd, blandt andet fordi han ikke længe kan tåle kemikalierne, der bliver brugt til permanent-behandlinger.

Gennem de mange år har hårmoden skiftet utroligt mange gange. Og Kalle er fulgt med. Hos mange dagens frisører bliver der mest arbejder med maskiner. Det mestrer Kalle også, men mange af kunderne i Kalles Salon sætter pris på de mange års rutine, han også har med frisørsaksen.

Den syngende frisør Ved siden af arbejdet som frisør er Karl-Aage Kalle Rasmussen også glad for musik og korsang.

Han er med i flere kor, blandt andet i gospelkoret Soul Invitation i Nykøbing F. og Vordingborg Herrekor.

Han har også indspillet og udgivet to solo-cd'er med henholdsvis rock og country-musik.