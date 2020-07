Se billedserie Støtte til udsatte borgere formidles blandt andet gennem Toronto i Præstø. På billedet fra 2019 ses i midten Birgit Rasmussen, leder et gymnastikhold, samt Pia Pedersen og Bjørn (efternavnet er redaktionen bekendt). Foto: Claus Vilhelmsen

Corona viser vej for virtuel støtte

Vordingborg - 04. juli 2020

Mens coronakrisen rasede på sit højeste, var det vanskeligt for ikke at sige umuligt at komme ud til Vordingborg Kommunes mest sårbare borgere for at hjælpe dem videre på vej. Derfor blev computeren eller tabletten vigtige værktøjer til at nå borgere med en psykisk diagnose eller et handicap.

Det har vist sig at være en succes, og nu har kommunen indført en online platform, der hedder "Online Befriender", der understøtter videosamtaler mellem frivillige og brugere baseret på fælles interesser, som kan være med til at forebygge ensomhed.

Den virtuelle løsning stemmer fint overens med Udvalget for psykiatri og Handicaps fokus på massiv støtte til borgere om at blive boende i deres egen bolig, mulighed for kontakt om natten og et struktureret dagtilbud.

Dyrt område

Hele idéen er at hjælpe sårbare borgere, inden de kommer så langt ud, at de har behov for at komme i et midlertidigt botilbud. Det er nemlig rigtig dyrt, og udgifterne til midlertidige botilbud har været stigende side 2013.

- Det er ikke lykken at komme i botilbud, og nogle har slet ikke behov for det. Vi har eksempler på, at virtuel støtte giver bedre kontakt til borgerne, og det er kun blevet oplevet positivt, fortæller formand for Udvalget for Psykiatri og Handicap Jesper Berring-Poulsen.

Han kender eksempler på, at borgere ikke kan overskue at lukke op, når en hjælper kommer og banker på døren.

- Hjælp via computeren kan være nemmere at overskue, mener Jesper Berring-Poulsen.

Antallet af borgere, der bor i et midlertidigt botilbud

i Vordingborg Kommune, er steget siden 2013.

Diagram: Vordingborg Kommune



Han understreger, at virtuel støtte ikke nødvendigvis er en spareøvelse, men en af grundene til at indføre det er at forebygge, at borgeren havner i et midlertidigt botilbud.

Midlertidige jobtilbud

Forvaltningen skrev i et notat til sidste møde i udvalget:

»Inden for Psykiatri og Handicap i Vordingborg kommune oplever vi især en tilgang af borgere med diagnoser som angst, depression, spiseforstyrrelser, ADHD og Autisme. Herudover oplever vi en stigende tendens af borgere med selvskadende adfærd og manglende sociale færdigheder.«

En anden grund er, at borgere eger indlæggelse på et psykiatrisk sygehus ikke kan klare sig selv i eget hjem.

»Der er således ofte brug for at borgere i forbindelse med udskrivelsen opholder sig i et tilbud med døgndækning, da borgernes psykiske tilstand ikke er tilstrækkeligt stabiliseret. Derudover er der også brug for en nærmere pædagogisk udredning og afdækning af, hvorledes borgerne kan støttes til at flytte i egen bolig«, skriver forvaltningen.