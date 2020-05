Corona spænder ben for ny friskole

Siden midten af april har der været stille på Tinghøj Friskoles Facebook-side. Skolen skulle have slået dørene op til august, men åbningen ser nu ud til at blive udskudt.

- Coronaen har i den grad spændt ben for os. Vi har ikke kunnet holde de informationsmøder og alle de arrangementer, vi havde i støbeskeen. Så vi taler nu om, at vi er nødt til at udskyde opstarten til næste år, siger bogholder Tina Ulriksen, der sammen med lærer Ghita Malm og pædagog Anna Maia Lerche Rasmussen har taget initiativ til skolen.

Hun kan ikke sætte tal på, hvor mange elevindmeldelser der er kommet - kun er der er forskel på at vise interesse og rent faktisk aflevere en indmeldelse. Til gengæld er folk begyndt at søge job på den endnu ikke åbnede skole.

Initiativgruppen også har en mulig skoleleder. Tina Ulriksen vil dog ikke sætte navn på men understreger i stedet, at valget af skoleleder træffes af bestyrelsen - ikke at initiativgruppen.

Der ligger en del administrativt arbejde i at etablere en friskole. Blandt andet skal undervisningsministeriet godkende skoleprojektet, og der skal i den forbindelse indbetales depositum for at sikre, at projektet er seriøst.