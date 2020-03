Bitten Herbst Rønnow har siden 2016 haft sit yoga-, pilates- og balletstudie i Kragevig, men på grund af myndighedernes krav rykker træningen nu over på internettet. Foto: Lars Christensen

Corona-frygt gør træningen virtuel

Yoga-måtterne plejer at være rullet ud side om side i det lille, intime studie i de naturskønne rammer i Kragevig. Her bliver der normalt grint i fællesskab, hvis en øvelse er lige svær nok, og der hyggesnakkes i krogene, når der skal pustes ud efter træningen.

Men sådan kommer det ikke til at være i den kommende tid.

Men selvom eleverne ikke kan komme til hende, så skal de ikke gå glip af træningen, lyder det stålsat fra Bitten Herbst Rønnow, der har måttet tænke i alternative baner for at kunne gennemføre træningen i blandt andet yoga og pilates.

Derfor har hun nu valgt at skabe et virtuelt træningsrum på sin facebook-side.

Her vil hun i de kommende uger live-streame øvelser, som folk så selv kan prøve kræfter med hjemme i deres egne stuer.

Træningen i studiet i Kragevig koster normalt penge, men Bitten Herbst Rønnow har valgt at live-streamingen foreløbig er gratis, så alle kan være med.

- Det er vigtigt, at vi passer på os selv. Der er rigtig mange, der nu går der hjemme og mangler noget at tage sig til. Så kan jeg bidrage med det her, forklarer hun.