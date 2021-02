Corona fik boghandler til at gå andre veje: - Jeg kan ikke bare sidde og gøre intet

Mange har fået rigeligt med tid derhjemme her under coronaen, og for at få noget at slå tiden ihjel med, så kan man ofte finde hjælp i en god bog, et brætspil eller noget hobbyarbejde.

Derfor ærgrer boghandler Mogens Larsen fra Bog & Idé sig også over, at han ikke kan invitere kunderne indenfor i butikken på Stentorvet i Vordingborg.