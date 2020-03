Corona eller ej - fabrik kører på højtryk

- Vi har været heldige indtil videre og er ikke ramt af sygdom, på trods af at det er vanskeligt at indføre restriktive og begrænsende tiltag i vores produktion. Vi skal have en produktion til at fungere, og det betyder at nogle medarbejdere er i tæt kontakt, siger Peter Rosenkrands.