Hos Vordingborg Erhverv har man ekstra travlt i disse dage. Kriseramte virksomheder ringer for at få gode råd. Privatfoto

Corona: Vordingborg Erhverv bliver kimet ned af kriseramte virksomheder

Telefonerne gløder hos Vordingborg Erhverv. Opkaldene kommer fra bekymrede medlemmer, der desperat søger hjælp til at håndtere coronakrisen.

Der er i høj grad hjælp at hente. Gennem Vækstprogram Lolland-Guldborgsund-Vordingborg kan medlemmerne i Vordingborg Erhverv få gratis hjælp.

- Vi har nogle professionelle rådgivere, som kan hjæpe virksomhederne med at finde deres ståsted og til at få overblikket over regeringens hjælpepakker, siger Jens Damgaard.