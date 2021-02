- Butikkerne holder modet oppe. Så meget som man nu kan i disse tider, fortæller citymanager Charlotte Stage.Foto: Lars Christensen

Citymanager til butikker: Tag imod hjælpende hånd

Vordingborg - 10. februar 2021 kl. 19:54 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

- Der er folk, der har svært ved at se en løsning på det her, men det nytter ikke noget at sætte sig ned og give op.

Sådan lyder budskabet fra Charlotte Stage, citymanager og formand for Bycentrum i Vordingborg.

Den fortsatte nedlukning af handelslivet trækker tænder ud rundt om i Vordingborgs butikker, men billedet er ikke nødvendigvis så dystert, som det fremgår mange andre steder i landet, hvor man nu for alvor er begyndt at snakke om frygten for konkurser på stribe.

- Der er ingen tvivl om, at de kæmper deres kampe ude i tøjbutikkerne og des lige, men folk er også gode til at være kreative, og det ser ud til at gå rigtig godt hos dem, der har fundet nye måder at sælge deres vare på, forklarer hun.

- Mit håb er, at vi stadig kan undgå konkurser i Algade, tilføjer hun.

Hjælp til at komme i gang

I Bycentrum prøver man at være aktive og støtte de mindre butikker, der har brug for hjælp til at komme i gang med for eksempel webshops og salg på sociale medier. Der bliver blandt andet arrangeret online kurser, forklarer Charlotte Stage.

- Det er så glædeligt at se, at der sker noget rundt omkring i butikkerne, og vi opfordrer helt klar til, at man tager fat i os, hvis man har svært ved selv at komme i gang, fortæller citymanageren.

- Nogen kan ikke, fordi de er rene kædebutikker, hvor de ikke må gøre noget for ledelsen, men langt de fleste små butikker er godt i gang med at finde på løsninger, forklarer hun og roser samtidig kunderne for at støtte op om butikkernes nye tiltag.

Webshop lukket

I starten af coronakrisen lancerede alle tre købstæder i kommunen fælles webshops, så det blev nemmere at få overblik over de gode tilbud rundt om i byerne. I Vordingborg har man dog droppet det igen.

- Webshoppen havde ikke været aktiv i lang tid. Den blev ikke vedligeholdt, og der har været en del udskiftning i vores bestyrelse, så den blev ikke prioriteret, forklarer Charlotte Stage.

- Dem, der lagde tilbud ind på siden, har fået større succes ved at benytte andre metoder, som for eksempel deres egne webshops eller Facebook-sider, så behovet for en samlet platform for byen var ikke så stor, som man havde regnet med, konstaterer hun.

Pusler med nye ting

Charlotte Stage mener, at der er flere positive aspekter, som man ikke må glemme i den svære coronatid.

For eksempel har Bycentrum Vordingborg fået mange nye medlemmer, fordi vigtigheden af at stå sammen er gået op for flere og flere, og formanden ved også, at der pusles med flere nye ting rundt om i gadebilledet.

- Så selv under coronaen er der tilgang af nye ting og idéer, lyder det fra formanden.

- Men selvfølgelig håber vi stadig på en snarlig genåbning. Det er kedeligt at se bybilledet uden strøgkunderne, forklarer Charlotte Stage, der som indehaver af Stage Optik selv har kunnet holde åbent under hele nedlukningen.

- Vi har mundbind på, bruger håndsprit og holder afstand. Det er jo det samme, man gør i alle de andre butikker, så det giver ikke mening, at man ikke kan åbne handelslivet, forklarer hun.

- Det er jo især trist, når man samtidig ser billeder fra storcentrene, hvor folk står som sild i en tønde, men det må også ligge lidt på folks egen samvittighed, om de vil være en del af det og om det virkelig er livsnødvendigt at handle sådan et sted lige nu, fortæller formanden.