Chokoladen er ude, bøgerne er inde

Vordingborg - 16. juli 2021 kl. 13:00 Af Lene C. Egeberg

The Coffee Connection fik ikke lov at være naboløs særlig længe i fængselsgården bag det Gamle Rådhus i Stege, for selvom Lene Evers Chokolade flyttede ud i slutningen af sidste måned, så er der allerede kommet en ny logerende i form af Jakobsens Øhandel.

Navnet afslører ikke så meget om, hvad man rent faktisk kan købe der - men det er ganske simpelt, mener indehaver Thomas Jakobsen:

- Alt det, man har brug for, når man er på øen, siger han.

Det er nok en stramning, at man skulle kunne få »alt« der, men der er i hvert fald basis for nogle indkøb, der kan få tiden til at gå. Thomas Jakobsen, der sammen med sin kone, arkitekt Helena Wittrup fra Ønskeøen, flyttede til Møn for fire år siden, har tidligere haft en boghandel i Istedgade i København, og det er da også bøgerne, der spiller hovedrollen i den nye butik.

Men det er ikke begrænset til det skrevne ord, for rundt omkring på hylderne finder man også tegneredskaber, snitteværktøj, kunst og stort set alt, hvad der falder Thomas Jakobsen ind.

- Det er de ting, vi selv kan lide, siger han.

Tanken om en butik i Stege har rumsteret hos ham i længere tid og opstod ud fra en tanke om, at der egentlig ikke sker nok i byen - men det var svært at finde et lokale, der enten havde de rigtige dimensioner eller kunne lejes til en rimelig pris, altså indtil der blev et ledigt lejemål i fængselsgården.

Her har Thomas Jakobsen nu plads til bøgerne, hvoraf mange er antikvariske og alle nogle, han selv har læst - men der er også plads til de andre varer, og ikke mindst til de aktiviteter, han gerne vil tiltrække.

Her har han især fokus på Møns unge, som han uden for højsæsonen vil invitere indenfor til ting som skrive- og tegneskole, stort set uden grænser.

- De må også tegne på væggene, siger han.

Målet skal være at få de unge trukket væk fra skærmen og give dem et sted at hænge ud, når de har lyst.

- Idéen er, at hvis man giver dem noget at lave, så giderne ungerne godt komme - men hvis de bare får to bænke og et bord, så gider de ikke, mener han.

De voksne er dog også mere end velkomne til at hænge ud i og udenfor butikken, hvor Thomas Jakobsen har planer om at indrette blandt andet en grøn oase, en mini-skatebane og et udendørs galleri. Hele tanken bag Jakobsens Øhandel er nemlig, at den skal være fleksibel og til at ændre efter behov.

- Alt kan flyttes og laves om, så det tilpasser sig, siger Thomas Jakobsen.

- Øhandel er så lækkert et ord - jeg kan fylde det med, hvad jeg vil, tilføjer han med et smil.

Bag idéen med butikken ligger også en bagtanke om at inspirere andre til at gøre det samme som ham. Thomas Jakobsen mener nemlig, at Stege ville vinde på det, hvis flere tog turen fra øens yderområder og ind til byen med hver deres kreative idéer.

- Jeg synes, Stege mangler noget af det skæve og personlige, som jeg tror, både turister og fastboende ville synes om. Jeg savner flere mindre erhvervsdrivende med deres personlige projekter, og jeg synes, at os der har gang i alt muligt ude på øen burde rykke ind i byen, siger han.

Nu har Jakobsens Øhandel taget første skridt med et skævt indslag i byens handelsliv. Det kan man opleve ved selvsyn, når forretningen har åbent fra 11 til 18 alle dage minus mandag og onsdag.