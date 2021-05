Pladsen er trang for Lene Evers i produktionslokalet i fængselsgården, og det er en af grundene til, at hun midt i juni flytter til nye lokaler i Storegade. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Chokolademager flytter til nye og større lokaler Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Chokolademager flytter til nye og større lokaler

Vordingborg - 08. maj 2021 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

Stemningen og hyggen i fængselsgården bag Det Gamle Rådhus i Stege har der ikke været en finger at sætte på, men ikke desto mindre har chokolademager Lene Evers efter syv år i fængselsgården nu valgt at flytte ud.

Hun har i stedet lejet sig ind i Storegade 3, hvor der for år tilbage var TDC-butik, og hvor hun får omkring 300 kvadratmeter fordelt på to etager til rådighed mod de godt 70 kvadratmeter i fængselsgården.

Og det er da også netop pladsen, der har fået Lene Evers til at flytte efter de syv forrygende år i fængselsgården, hvor omsætningen bare er steget og steget, efterhånden som de lækkersultne har fået øjnene op for de hjemme- og håndlavede chokolader, der sælges så friske, at da Sjællandske besøger Lene Evers, er hun i fuld gang med at koge rabarber til chokolader, der skal stå klar i butikken to timer senere.

- Jeg flytter primært fordi, jeg mangler produktions- og kursusplads. Der er meget stor efterspørgsel på både individuelle kurser, teambuilding kurser og foredrag, men foredrag kan jeg for eksempel næsten kun lave, hvis jeg tager ud til foreninger eller virksomheder, og til kurserne har jeg kun plads til seks ad gangen i et lille lokale, siger Lene Evers.

På den nye adresse får hun til gengæld plads nok til, at hun kan sætte et helt lokale af til kursusvirksomhed, og selvom hun ikke har tænkt sig, at de seks kursister skal blive til mange flere end otte af gangen, så vil hun kunne holde flere kurser end nu - simpelthen fordi der ikke også skal tages hensyn til, at produktionen skal foregå i samme lokale.

Selve butiksområdet bliver på samme størrelse som det, kunderne kender fra fængselsgården, men Lene Evers får oveni hatten også bedre plads til lager, hun får langt større produktionsplads, frokoststue, baderum, eget toilet og kontor.

Hendes produktionsområde kommer til at ligge en halv etage oppe fra gadeniveau i Storegade, men omme i gården finder man den anden grund til, at hun flytter: Her kan vareleverandører nemlig køre ind og op af en rampe levere chokolade og andre ingredienser direkte til Lene Evers i produktionen.

I dag skal hun selv bære alt tre trin ned til lokalerne i fængselsgården, og det slider på kroppen.

- Det er ikke noget, jeg kan blive ved med at holde til - vi bliver jo ikke yngre, siger hun og griner.

Kroppen har trods alt ikke givet op endnu, og derfor regner hun også med at fortsætte mange år i nu med at producere sine populære chokolader. Men selvom omgivelserne nu bliver betragtelig mere rummelige, har Lene Evers ingen planer om at udvide produktionen.

- Det niveau, vi er på nu, er det, vi skal fortsætte med. Jeg vil gerne blive ved med selv at lave al chokoladen, smage alting til, og samtidig have friheden til at lege lidt med det. jeg vil være sikker på, at det bliver ved med at være så friskt som det er i dag - og at jeg stadig også selv har tid til at stå i butikken og snakke lidt med kunderne, siger hun.

Flyttedagen ligger ikke helt fast endnu, men Lene Evers regner med, at det bliver midt i juni - og der bliver selvfølgelig et arrangement for at markere det, når hun er kommet på plads det nye sted.