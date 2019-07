Tanja Elin Pehrsson er dybt bekymret for sine børns sikkerhed, når de skal krydse Næstvedvej midt i Bårse. 11-årige Filippa, 10-årige Christian og senest også 3-årige Clara har alle været tæt på at blive kørt ned af biler, der overser eller ignorerer det røde lys.Foto: Lars Christensen

Chokeret mor i opråb: Bilister overser rødt lys

BÅRSE: Der burde ikke være noget at tage fejl af, når man kommer kørende ved fodgængerfeltet over Næstvedvej i Bårse. Et tryk på knappen ved fodgængerfeltet giver rødt lys til bilisterne, så de bløde trafikanter kan komme sikkert over den trafikerede vej.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her