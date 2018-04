Ups. Det var ikke meningen. Foto: Anders Ole Olsen

Send til din ven. X Artiklen: Chokeret borgmester om silostyrt: Sådan noget må ikke ske Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Chokeret borgmester om silostyrt: Sådan noget må ikke ske

Vordingborg - 06. april 2018 kl. 18:57 Af Poul Poulsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Heldigvis var der evakueret og afspærret godt og grundigt omkring sprængningsområdet, da siloen på Sydhavnen fredag eftermiddag tog den helt forkerte kurs på vej mod jorden:

- Sådan noget må ikke ske, men jeg glæder mig først og fremmest over, at ingen personer kom til skade, lyder det fra borgmester Mikael Smed (S).

Han overværede sprængningen fra første række, fra VIP-pladser, der var reserveret særligt indbudte, og han kalder det en chokerende oplevelse.

- Jeg var lige så chokeret som alle de mange andre, der havde taget opstilling i sikkerhedsmæssig forsvarlig afstand for at overvære sprængningen, da siloen pludselig væltede den forkerte vej. Heldigvis var Kulturarkaden et af de sikkerhedsmæssigt afspærrede områder, hvorfor der ikke opholdt sig nogen mennesker i bygningen, siger Mikael Smed, som bebuder en hurtig undersøgelse af skadernes omfang.

- Nu skal vi nøje have undersøgt hvor meget af Kulturarkaden, der er blevet ødelagt, og om det har indflydelse på hele bygningens stabilitet. Derefter skal vi hurtigt tage stilling til, hvad det kommer til at betyde for bibliotek og musikskole. For der er ingen tvivl om, at det ikke er i morgen lørdag, at bibliotek og musikskole åbner igen. Hvornår det kan lade sig gøre afhænger af hvad undersøgelsen af skaderne viser, siger Mikael Smed.

Siloen, der tidligere har tilhørt Aalborg Portland, er købt af KISS Real Estate, der på området vil opføre et byggeri indeholdende hotel, boliger, kontorer, café og konferencefaciliteter. Det var et professionelt sprængningsfirma, som KISS Real Estate havde hyret, der havde ansvaret for at få lagt siloen ned på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

Ved sprængningen væltede siloen 180 grader den forkerte vej i forhold til sprængningvirksomhedens beregninger. Så i stedet for at lægge sig pænt ned, så smadrede siloen hele det ene hjørne af Kulturarkaden, som rummer bibliotek og musikskole.