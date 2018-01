Johnny Mørch blev slået med en lægte, og nu har han mistet lysten til at være chauffør. Foto: Poul Poulsen

Chauffør slået med lægte af knallertkører

Vordingborg - 06. januar 2018

En episode med en voldelig knallertkører har gjort den 54-årige vordingborggenser Johnny Michael Mørch til eks-chauffør. Han har simpelthen mistet lysten til at være chauffør, og efter tre ugers sygemelding er han nu arbejdsløs. Johnny Mørch har ganske enkelt ikke fornyet stemplerne i sit kørekort, skriver Sjællandske.

Den fatale hændelse skete 22. august sidste år, da han end endt køretur afleverede bussen ved Fladså Turists garageanlæg på Støvvasen 1 i Stege. Idet han gik ud af porten, undgik han med nød og næppe en hurtigkørende knallert, der tog turen imellem porten og bussen, der holdt et par meter væk.

- Jeg tog et skridt tilbage, ellers var jeg blevet kørt ned, fortæller buschaufføren, der viftede efter knalleristen.

Men det så den unge mand, og lidt efter kom han tilbage. I mellemtiden havde Johnny Mørch stået og snakket lidt med en kollega.

- Han kom gående mod mig i en vis fart og spurgte mig, om det var ham, jeg viftede af. Det sagde jeg ja til og skulle til at fortsætte med at fortælle ham, at hans kørsel var hasarderet, men det nåede jeg ikke. Han havde en lægte med, som han knaldede ind i min højre side, siger Johnny Mørch.

Efterfølgende fik han taget billeder af overkroppen, der klart viser, at han har været udsat for vold. På opfordring fra kollegaen anmeldte han sagen til politiet, som optog rapport.

- Jeg har også fundet ud af, hvem han er. Vi har fælles venner på Facebook, viser det sig, og derfor kunne jeg fortælle politiet hans navn, siger Johnny Mørch.

Men efter anmeldelsen skete der ikke mere i lang tid, og han troede, at politiet havde henlagt sagen. I mellemtiden har han jævnligt kunnet se den unge mand i bybilledet, og Johnny Mørch mener, at han griner af ham.

Den 22. januar vil det vise sig, om der er nået at grine af, for da skal sagen gå ved Retten i Nykøbing Falster. Han er tiltalt for vold. Den unge mand kommer fra Stege.

Politiet har foreslået, at de to skal mødes ved et konfliktråd, hvor de ser hinanden og taler om sagen. Men det er frivilligt, og Johnny Mørch har ikke lyst til at møde sin voldsmand.

- Han skulle dyppes i tjære og rulles i fjer, siger Johnny Mørch, som til sin advokat har sagt, at han vil have så stor en erstatning som muligt.

- Han skal bare skrue op for barometeret, siger Johnny Mørch til Sjællandske.