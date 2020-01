Den 66-årige chauffør havde selv anket sagen til Østre Landsret. Her fik han også et års fængsel, men har nu fået sat åremål på, hvor længe han ikke må køre med mennesker i erhvervsmæssig øjemed. Foto: Claus Vilhelmsen

Chauffør dømt for gentagne sexforbrydelser mod barn

En flextrafikchauffør misbrugte igennem næsten fire år et barn, som, da misbruget startede, kun var syv år.

Han kørte ofte barnet hjem fra Kernehuset, som er en aflastningsinstitution i Præstø, til hjemmet på Østmøn. Men ofte kørte han ikke lige hjem, men gjorde holdt på parkeringspladsen på den lille vej Vandværksbakken ved Klintevej umiddelbart øst for Stege.

I anklageskriftet står der, at han ikke under 16 gange har befølt pigen »på brysterne og i skridtet både uden på tøjet og inde under tøjet, herunder i flere tilfælde at have ført sin finger med cirkulære bevægelser rundt på (pigens) kønsdele indenfor tøjet«.

Pigen forsøgte flere gange at sige stop og prøvede også at flytte hans hænder. Den sidste gang - det var 1. maj 2019 - trak han hendes bukser og underbukser ned og tog hende i skridtet.

Voldtægt

Det er »voldtægt ved anden kønslig omgang end samleje over for barn under 12 år og blufærdighedskrænkelse over for barn under 15 år«, som det står skrevet i straffeloven.

Men herudover blev han også dømt for seks gange at have befølt en anden pige på låret og i skridtet uden på hendes bukser, og han spurgte hende, om hun ville tage sine bukser af, så han kunne se hendes skridt. Det skete i februar-marts 2016, og pigen var ottee år. Det er blufærdighedskrænkelse, og disse forhold blev han også dømt for.

I byretten fik den 66-årige mand et års fængsel. Hen blev dømt for overgrebene mod begge piger, men retten fandt det kun bevist, at han havde havde haft fingrene oppe i den første pige en enkelt gang.

Et år i spjældet

Onsdag kom sagen for i Østre Landsret, efter at manden selv havde anket sagen. Det fik han ikke meget ud af, for landsretten gav også et års fængsel.

- Men her blev han dømt for forholdene mod den første pige flere gange. Strafudmålingen blev dog den samme, fortæller anklager ved Statsadvokaten Line Scharf.

Ved byretten blev manden fradømt retten til at have med erhvervsmæssig personbefordring at gøre. Det er taxa, bus og lignende.

- I landsretten blev det ændret til fem år, siger Line Scharf og tilføjer, at han nu også skal betale sagens omkostninger ved både by- og landsret.