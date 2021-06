Chaplins datter Victoria Thierrée Chaplin har skrevet og instrueret en forestilling, der har den berømte komikers barnebarn, Aurélia Thierrée, i hovedrollen. Foto: Richard Haughton Foto: Richard Haughton

Charlie Chaplins barnebarn gæster lokal festival for scenekunst

Vordingborg - 17. juni 2021 kl. 14:10 Af Lars Christensen

Der er for alvor tale om scenekunst i verdensklasse, når Waves Festival løber af stablen 22. til 28. august i år.

Scenekunstfestivalen, som arrangeres af det lokale egnsteater Cantabile 2, kan i år fejre 30 års jubilæum, og nu er man klar til at løfte sløret for de første forestillinger i det tætpakkede program med mere end 50 forestillinger i løbet af en uge.

I år kan publikum som noget særligt opleve Charlie Chaplins barnebarn, som er på årets festivalprogram.

Lørdag 28. august optræder Aurélia Thierrée på Vordingborg Teater i forestillingen Bells and Spells. Det er Chaplins datter Victoria Thierrée Chaplin - Aurélias mor - der har skrevet og instrueret forestillingen. I Bells and Spells mødes surrealisme med magi og mystiske hændelser med vidundere, når en kleptoman manipuleres af de objekter, hun har stjålet. Med brug af sjove rekvisitter og komisk timing vækker Aurélia Thierrée minder om hendes berømte morfar, lyder det fra festivalen.

Søndag 22. august åbner Waves Festivalen officielt på Vordingborg Teater med forestillingen I Remember Heaven is far away the Earth as well af det franske Compagnie 111.

Som sædvanligt vil festivalen også lave forestillinger rundt om i byen. Et af de mere specielle steder denne gang er i byrådssalen på Vordingborg Rådhus. Her inviterer det italienske kompagni Effetto Larsen publikum til at være medskabende i et kunstprojekt, som reflekterer over idealsamfundets opbygning. Pop Up Civilization er en publikumsinddragende performance, som er stærkt inspireret af Covid 19-pandemien og har fokus på ytringsfrihed og demokratisk dialog.

I dagene fra 22. til 28. august vil byen være fyldt med scenekunst i parker og gader, på pladser og torve. Udendørsprogrammet inkluderer flere end 30 gratis forestillinger, hvoraf flere er velegnede for børn. Der bydes på akrobatik, komik, musik, ekspressiv dans og fysisk teater. Fælles for mange af de gæstende kompagnier er, at de inddrager publikum i forestillingen. Blandt andet inviteres publikum med på vandringer i naturen, hvor alle sanser vækkes til live.

Nullo Facchini, kunstneriske leder af Cantabile 2 og kurator for Waves Festival, er lettet over, at det er blevet muligt at gennemføre festivalen.

- Når vi er på festival, bliver vi naturligt en del af en større sammenhæng, større cirkler, og det har vi savnet under corona-pandemien. Med festivaloplevelsen kommer vi ud af vanen med kun at tænke på os selv og vores, og vi får den stærke følelse af at være en del af det store menneskelige fællesskab, fortæller Nullo Facchini.

Waves Festivalen lover også publikum en helt særlig afslutningsforestilling 28. august på Slotstorvet med dansere og akrobater både på jorden og i luften.

- Med flot lyssætning, kraftfuld livemusik, dansere og akrobater på jorden og i luften i det enorme livets træ, er der lagt op til en stor oplevelse for de mange tusinde tilskuere, der plejer at strømme til festivalens afslutningsforestilling, lover Waves.