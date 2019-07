Chan byder indenfor til asiatisk mad

- Da vi satte en seddel op på døren, om, at vi åbner, fik vi mange positive tilkendegivelser. Folk har også bare stukket hovedet ind i lokalerne og udtrykt glæde over, at der kommer en ny restaurant, fortæller Chan Lan.

- Jeg havde faktisk gået og tænkt på at åbne en restaurant i Vordingborg. Da jeg så, at der var et ledigt lokale her i Præstø, tog jeg herop for at kigge på det og besluttede straks at leje det. Nu er vi så i gang med at indrette restauranten, og jeg glæder mig meget til at åbne i byen, erklærer han spændt.