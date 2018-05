Se billedserie Hans Jørgen Weidick fra Ore Strand Camping ville egentlig ikke have Blå Flag igen, men har følt sig tvunget til det af kommunen. Foto: Thøger Raun

Send til din ven. X Artiklen: Campingplads havde helst været fri for flag Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Campingplads havde helst været fri for flag

Vordingborg - 22. maj 2018 kl. 09:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sidste år måtte Ore Strand Camping se deres Blå Flag taget ned undervejs i sæsonen.

Det ærgrede dengang indehaver Hans Jørgen Weidick, som dog har fået sit flag igen i 2018. Men mere drevet af nødvendighed end af et egentligt ønske om at flage, forklarer han.

- Vi ville egentlig ikke have flaget, for det er forbundet med en masse krav, som vi helst er fri for. Blandt andet at vores campinggæster ikke må have deres hunde med ned til vandet, og vi har mange hundeejere boende, siger han.

At Hans Jørgen Weidick alligevel har valgt at få sig et flag i 2018, skyldes ifølge ham selv, at kommunen fraråder folk at komme på hans strandstykke.

- Der er opsat et skilt, som siger, at der er risiko for fækale bakterier i vandet nede hos mig. Det står ved kommunens strand 200 meter længere oppe af kysten, siger han og tilføjer:

- Derfor er Blå Flag nødvendigt, så vi kan bevise for alle, at vi har super badevand, siger han.

Kommunens skilt står der på grund af, at et naturligt afløb løber ud i vandet ved campingpladsen.

Det render fra Rosenfeldt Gods forbi Vordingborg Forsyning og ud i vandet ved campingpladsen og har vist sig i flere prøver at indeholde bakterier. Men det er en sjældenhed, påpeger Hans Jørgen Weidick.

- Jeg er blevet fortalt af kommunen, at en dårlig prøve lige så vel kan skyldes en mågeklat eller en gedelort på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt, siger han og tilføjer:

- Og langt de fleste gange har der ikke været noget at bemærke fra målingerne, lyder det.

Hos kommunen er man opmærksom på campingpladsejerens udfordringer.

Og naturforvalter Stefan Skov står klar med et par indrømmelser.

- Det er et lovkrav, at skiltet skal stå ved alle kommunale badestrande, hvor man tager vandprøver, siger han og tilføjer:

- Men vi har sammen med Vordingborg Forsyning udført et arbejde, der skal sikre færre bakterier i vandet ud for Ore Strand Camping. Derfor kan vi også godt diskutere os frem til en anden ordlyd på skiltet, lyder det fra Stefan Skov.

Naturforvalteren påpeger dog, at bakterier i vandet er en risiko alle steder, hvor der er et naturligt regnvandsafløb.

- Kraftige regnskyl betyder flere overskridelser. Og husker man sommeren sidste år, regnede det rigtigt meget. Men sandsynligheden for at der sker overskridelser i år er kraftigt minimeret, understreger han,.

Hans Jørgen Weidicks blå flag kommer til at veje fra stranden fra først i juni.