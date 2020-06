Se billedserie Brian Arnsfeldt og Marlene Haeusler står for den daglige ledelse af Stege Camping i denne sæson. Parret vil gerne udvide med en lille kiosk - og glæder sig til at hygge om gæsterne. Foto: Lene C. Egeberg

Campingchefer på prøve

Vordingborg - 27. juni 2020 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Sæsonens gæster på Stege Camping midt i byen bliver mødt af to nye ansigter i år. Brian Arnsfeldt og Marlene Haeusler har nemlig indgået aftale med pladsens ejer, Jens Houmølle, om at det skal være de to, der står for den daglige ledelse af størstedelen af pladsen i år.

Jens Houmølle, der forpagter pladsen af Vordingborg Kommune, står stadig for de tre hytter - resten bliver Brian Arnsfeldts og Marlene Haeuslers domæne, og her får parret så mulighed for at leve en gammel drøm ud.

- Vi har lavet en aftale bare for i år, og det er i første omgang mest for min skyld - hvis nu vi finder ud af, at det overhovedet ikke er os. Men jeg er allerede forelsket i det. Allerede for fire-fem år siden, da jeg arbejde for Jens, var jeg herhenne en dag, og sagde bagefter, at sådan noget kunne jeg godt tænke mig at lave, siger Brian Arnsfeldt, der heldigvis kunne få sin kæreste med på vognen.

- Jeg tænkte, det kunne være hyggeligt i længden, også fordi det ikke er så stort, siger Marlene Haeusler.

Brian Arnsfeldt har ved siden af campingpladsen et multiservicefirma, hvor han lige skal have afsluttet et par opgaver, inden han fuldt ud kan fokusere på det nye job. Når det så er sket, skal han og Marlene stort set bo på campingpladsen - de medbringer eget vogn - 24 timer i døgnet.

- Det er hyggeligt, at vi kan gå og nusse om gæsterne og sørge for, de har det godt. Vi vil gerne holde nogle arrangementer, og har også allerede holdt Sankt Hans fest, hvor der kom 23 gæster, siger Marlene Haeusler.

Sæsonen er kommet sent i gang på grund af coronaen, men juli måned er ikke desto mindre allerede godt booket op, så der bliver travlhed på den lille plads med 25 pladser plus de tre hytter. Alligevel håber de to, at der bliver tid til at sætte lidt nye initiativer i værk. Eksempelvis en kiosk med salg af lidt is og basisvarer som tandpasta, og måske også en lille bod med grøntsager.

Bliver »prøveperioden« på et år en succes, er de to også allerede klar til at drømme endnu længere - måske med en overtagelse af pladsen, og gerne en udvidelse, hvis jorden kan findes til det.

- Der ligger en grund lige bagved, som er til salg. Det kunne være fedt også at have den, siger de to.