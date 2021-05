Brian Arnsfeldt er ikke imponeret over, at Vordingborg Kommune anser en campingplads som et egnet botilbud til en psykisk sårbar person. Arkivfoto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Campingchef undrer sig over henvendelse om psykisk syg borger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Campingchef undrer sig over henvendelse om psykisk syg borger

Vordingborg - 28. maj 2021 kl. 17:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen

stege: Det har affødt en stribe kritiske og forargede kommentarer, efter at Brian Arnsfeldt, forpagter af Stege Camping, har beskrevet en situation, hvor Vordingborg Kommune henvendte sig til ham for at høre, om campingpladsen kunne huse en hjemløs mand med psykiske udfordringer.

Og Brian Arnsfeldt selv har også undret sig så meget, at han altså valgte at lægge et opslag ud om det på Facebook, for en campingplads bør efter hans mening ikke være en del af det kommunale botilbud til psykisk sårbare personer.

- De skal jo ikke plantes på en campingplads. Kommunen kan jo starte med at kigge på ledige pladser på Oasen (bosted i Stege, red.), siger han.

Det tog da heller ikke Brian Arnsfeldt mange minutter at komme frem til, at svaret måtte blive et nej - især ikke da han fik yderligere oplysninger om manden.

- Jeg ved, hvem han er, så jeg behøvede ikke at vide ret meget for at kunne se, at han egner sig til at bo på en campingplads med de regler, der er. Så fik jeg at vide, at »når bare han tager sin medicin, så har han det godt«. Men hvad så, hvis han holder op med at tage medicinen? Jeg var overrasket og faktisk chokeret over, at de overhovedet spurgte om det, siger han.

Den reaktion deler mange andre på Facebook, men fra Vordingborg Kommunes side afviser både psykiatrichef Marita Dalsgaard og udvalgsformand for Sundhed og Psykiatri Jesper Berring-Poulsen (løsg.) kritikken.

Ifølge Marita Dalsgaard er det en sjælden praksis men ikke uhørt, at kommunen i en periode huser psykisk syge borgere på eksempelvis campingpladser eller midlertidige beboelsesvogne - og den praksis er der som udgangspunkt intet galt i, siger hun uden at kunne gå i detaljer med den konkrete personsag.

- Det er vores ansvar at finde boliger til borgerne, og her er campingpladser en mulighed - men der ligger selvfølgelig en forudgående, faglig vurdering bag, og det vil også kun ske på en måde, så borgerne stadig får besøg af os. Det er ingen hemmelighed, at rammerne indenfor psykiatrien ikke altid er lige gode, men vi har før brugt campingpladser og haft nogle gode forløb, siger Marita Dalsgaard.

Forespørgslen er heller ikke nødvendigvis et udtryk for, at kommunen ikke har andre steder at placere borgeren enten indenfor eller udenfor kommunegrænsen.

- Vi er en kommune med mange boliger, men det er ikke sikkert, at borgeren egner sig til eller i det hele taget ønsker at bo de steder, siger hun.

Udvalgsformand Jesper Berring-Poulsen ligger på samme linje:

- En campingplads kan godt bruges som en midlertidig løsning, det bliver jo afhængigt af en individuel vurdering. Vi går også ud fra, hvad borgeren selv ønsker - vi kan jo ikke bare placere folk et sted, de ikke har lyst til at være, siger han.

Til gengæld vender både Jesper Berring-Poulsen og Marita Dalsgaard skytset den anden vej og udtrykker ærgrelse over, at sagen blev udbasuneret på Facebook:

- Jeg synes faktisk, det er en udskamning af borgere (med psykiske problemer, red.), som om de bare er én stor ensartet masse. Jeg blev en smule indigneret over, at man tager en gruppe af borgere og omtaler dem på den måde, siger Jesper Berring Poulsen, mens Marita Dalsgaard mener, det er udtryk for en »uheldig stigmatisering« at tale om borgere med psykisk sygdom som nogen, der alle kan passes ind i samme løsninger - og at det i øvrigt er uheldigt at bringe en sag op på den måde i et offentligt forum som Facebook, hvor man risikerer, at den pågældende borger selv sidder og læser med.