Cafeteria vil servere ostemadder, burgere og smørrebrød på havnen

-Smørrebrød er rettet mod danskerne, men jeg håber, at vi kan få de italienske brobyggere til at spise det, smiler Jan Bæk.

Nabo til ny tankstation

Det nye cafeteria bliver på 55 kvadratmeter. Det kommer til at ligge ved Besøgscenter Storstrømsbroen, og hvor det italienske brokonsortium har en lang række kontor-containere. Og så er der udsigt til, at »Masned Øburger« bliver nabo til en ny tankstation, som OK har planer om at åbne til næste år.