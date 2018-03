Send til din ven. X Artiklen: Cafésag kommer op til ny politisk behandling Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Cafésag kommer op til ny politisk behandling

Vordingborg - 30. marts 2018 kl. 18:37 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Næsten præcis et år efter, at Café V'Sit i Storegade i Stege på Møn for første gang bød gæster velkommen, svæver caféens ejere stadig i usikkerhed om fremtiden. Måneders sagsbehandling og forhandlinger med Vordingborg Kommune har endnu ikke afklaret, om caféen kan få dispensation fra reglerne om handicaptilgængelighed, og tirsdag står næste slag i den langtrukne strid så.

Da skal Miljø- og Klimaudvalget, som ved årsskiftet overtog sagen fra det gamle teknik- og miljøudvalg, for anden gang behandle sagen, men at dømme ud fra forvaltningens sagsbeskrivelse til dagsordenen er det fortsat et åbent spørgsmål, om parterne kan finde et kompromis, som alle kan leve med.

Skal caféen kunne lovliggøres, kræver det dispensation fra tre afsnit i loven om handicaptilgængelighed - nærmere specifikt reglerne om niveaufri adgang til toilettet samt indretningen af samme, og mens man tilsyneladende er ved at nærme sig en løsning med en flytbar rampe, der kan give kørestolsbrugere adgang til toilettet, er der stadig knaster med selve indretningen.

I caféens eget forslag til en handicapegnet indretning ændres der nemlig ikke ved selve placeringen af toilettet og håndvasken, hvilket efter administrationens vurdering vil gøre det »meget svært« for en kørestolsbruger at komme til toilettet.

- Det er administrationens vurdering, at der findes andre mere hensigtsmæssige løsninger for indretning af toilet-rummet, som i højere grad øger brugervenligheden og hensigten med lovgivningen, lyder det i sagsfremstillingen.

Her fremgår det også, at kommunen har fremsendt flere forskellige forslag til indretning af toiletrummet »til inspiration«, men at »caféen har valgt ikke at lade sig inspirere af disse forslag«, da mellemgangen til toilettet faktisk er en tidligere bankboks af jern, hvilket vil fordyre kommunens løsningsforslag.

Oveni de eksisterende problemer med at gøre caféen dispensationsegnet kommer så også en uenighed om, hvornår forholdene skal være bragt i orden, hvis man ender med at give dispensation. Her har Café V'Sit ansøgt om en frist til 1. november, så man undgår at ligge i byggerod midt i højsæsonen, men fra kommunens side mener man, at det må være nok med en frist til 1. juli.

I sagsfremstillingen lægges der dog ikke op til nogen decideret anbefaling til politikerne, der skal behandle den efterhånden temmelig kontroversielle sag. I stedet opfordrer man fra administrationens side blot, at politikerne beslutter, om der skal siges ja eller nej til dispensationsansøgningen, og hvilken frist der i givet fald skal gives.