- Jeg kan ikke både stå bag disken og servere café latte og tænke kreative tanker, lyder det fra Rasmus Evind, der er nomineret til SydkystDanmarks Ildsjæl 2020. Foto: Peer Rasmussen

Caféejer vil bruge endnu mere tid på at lokke turister til byen

Vordingborg - 16. marts 2021 kl. 16:28 Af J.C. Borre Larsen Kontakt redaktionen

Rasmus Evind er manden, der utrætteligt arbejder på at skabe mere liv i Præstø.

Som formand for Præstø Handels- og Erhvervsforening sætter han sit tydelige aftræk på købstaden med sit store engagement og sine mange ideer.

Den tilbagevendende årlige begivenhed Fransk Forår, som er blevet lidt af et tilløbsstykke, er bare ét af de vellykkede projekter, Rasmus Evind er involveret i. Derudover har han Litteraturfestival, den historiske festival Gyldne Dage og et cykelevent på tegnebrættet i Præstø.

Det er med til, at Rasmus Evind er nomineret til SydkystDanmarks ildsjæl 2020. En glædelig nyhed for Rasmus Evind, der straks giver æren videre til alle »fodsoldaterne«. Men der er også godt nyt til selve Præstø. For Rasmus Evind har besluttet, at han fremover vil bruge endnu flere kræfter på at lokke turister til byen. Fra 1. april stopper han med at arbejde i sin egen forretning, Sweet & Coffee, som han driver med sin tyske kone, Doreen, for at udvikle Præstø.

- Jeg kan ikke både stå bag disken og servere café latte og tænke kreative tanker, lyder det fra Rasmus Evind.

Han og Doreen har haft Sweet & Coffee siden 2011.

- Jeg spurgt mig selv, om jeg vil bruge endnu 10-12 år på det, og jeg kan bare mærke, at det andet trækker mere, siger Rasmus Evind.

Ud over at være formand for den lokale handelsforening er Rasmus Evind city manager i Vordingborg Kommune og bestyrelsesmedlem i Vordingborg Erhverv. Selvom der følger vederlag med, kan Rasmus Evind ikke leve af sine postrer, men det er heller ikke så vigtigt.

- Vi har en relativ god forretning, siger Rasmus Evind med henvisning til Sweet & Coffe.

- Og jeg kan mærke, at jeg brænder for at udvikle Præstø by. Det er sjovt.

Sweet & Coffee har pr. 1. april ansat en ny medarbejder som afløser for Rasmus Evind. Folk i byen vil dog til sommer opleve, at han giver et nap med i butikken, når der skal sælges fadøl og pølser i gårdhaven.