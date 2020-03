Caféejer jubler: Einstein er endelig solgt

- Jeg fik en besked over Messenger mandag. Det er en kendt Vordingborg-dreng og en pige fra Vordingborg, som nu bor i Næstved. De vil renovere caféen på kort tid, så Vordingborg kan glæde sig til nye impulser, siger Sanne Johnsen, der endnu ikke kan afsløre, hvem den nye ejer er. Kun at det er én, der har slået sine folder på Einstein som ung.

Sanne Johnsen troede, at hun havde solgt caféen, da hun 29. februar holdt afskedsreception. Hun var dog en smule betænkelig, for pengene var ikke gået ind. Da fristen udløb mandag morgen, var der stadig ingen penge. Derfor genåbnede hun caféen.

- Min dankortaftale løber til den 26. marts, og jeg skal have tjent marts måneds husleje ind. Måske tager jeg alligevel også den sidste ungdomsfest med - det vil de blive glade for. Så min sidste dag bliver 29. marts. Det er nøjagtig en måned senere end planlagt, siger Sanne Johnsen.

Hun har på forhånd bedyret, at hun næste gang lister ud af bagdøren. Og hun gør det med et stort smil.

- Jeg er glad for, at der kommer en café i Algade, der kan trække folk til. Den nye ejer er virkelig en, der brænder for det. Så jeg er meget fortrøstningsfuld.