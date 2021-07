Mads Johansen, til venstre, og Tom Tofting håber at kunne åbne baren denne weekend. Her kan man også købe fish & chips og tapas - eller thaimad fra food trucken ved siden af. Foto: Lene C. Egeberg

Café på havnen udvider med bar og foodtruck

- Jeg kom til 1. maj, og det var der, vi begyndte at arbejde på idéen - men det på tidspunkt har folk jo allerede lagt planer, så vi var lidt for sent ude, siger Mads Johansen.

Der har dog ikke været tale om at sætte projektet på hold og vente til næste år, for her og nu løser det nye spiseområde også et problem, som Saftig har haft, siden Tom Tofting og Christina Fonnesbæk åbnede caféen for lidt over et år siden: