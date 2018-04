Se billedserie Mette Stæger og Flemming Pihl kan ånde lettet op, efter at Udvalget for Klima og Miljø tirsdag gav dem en dispensation. Men nu venter arbejdet med at få lavet et handicaptoilet og fedtudskiller til splidevandet. Fotoet er fra marts 2017, hvor parret var kommet godt igang med caféen, men manglede at opfylde en række krav. Foto: Lene C. Egeberg

Café V'sit får dispensation

Vordingborg - 04. april 2018 kl. 16:41 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ejer af Café V'sit i Storegade Henrik Pihl kan ånde lettet op, efter at Udvalget for Klima og Miljø har besluttet at give en dispensation til byggereglementet, skriver Sjællandske.

På et møde i caféen 7. februar - et år efter han fik at vide, at der skulle etableres et handicaptoilet - fremkom han med et forslag. Siden foreslog forvaltningen nogle ændringer og gav ejeren en frist til 16. marts.

Dagen før afviste han ændringerne. Tirsdag har udvalget besluttet at give ham tilladelse til at gennemføre sit forslag.

- Nu skal jeg have lavet en byggetilladelse og en dispensation, siger fagleder i Afdeling for Byg Land og Miljø Mette Christensen.

Hun understreger dog, at der også skal gives en ibrugtagningstilladelse.

- Inden ibrugtagningstilladelsen skal der være ansøgt og givet tilladelse til udledning af spildevand, forklarer hun.

Udvalget har da også besluttet, at der skal gives dispensation fra byggereglementet på betingelse af, at såvel handicaptoilet som fedtudskiller til spildevandet etableres.

Handicaptoilettet har i offentligheden fyldt meget undervejs, og det faktum, at der har været drevet café på stedet tidligere har bragt sindene i kog. Imidlertid var den tidligere café ikke lovlig.

- Det er rigtig ærgerligt, at den tidligere café ikke har opfyldt de krav, der skal til for at drive en café. Jeg synes, forvaltningen har arbejdet på den måde, de skal, kommenterer formand for Udvalget for Klima og Miljø Else-Marie Langballe Sørensen (EML).

Hermed hentyder hun til den langvarige proces, hvorunder Flemming Pihl blev mødt med krav om at lovliggøre stedet, så der kunne drives café på samme vilkår som andre. Allerede tidligt i processen blev han bedt om at indsende en byggeansøgning, som blev besvaret med tomme felter. Bl.a. skulle han sørge for flugtveje, en brandplan og en indretningsplan.

Toilettet har været en næsten uløselig knast, fordi der er så stor niveauforskel først fra gaden til caféen og dernæst op til toilettet. Væggen ind til køkkenet er af jern, fordi der har været en bankboks, så den er ikke lige til at flytte.

Men med det nye forslag bliver toiletdøren flyttet, og det bliver angiveligt muligt at vende med en kørestol. En mobil rampe sørger for, at det bliver muligt at køre op til toilettet. Men det skal der også dispenseres fra, for stigningen er meget stejl.

Når der først er givet dispensation nu, er det fordi, der skal være et forslag at arbejde med.

- Hvis man ikke gør noget for at forbedre tilgængeligheden, er der ikke noget at dispensere, fastslår ELS som forklaring på, hvorfor det nye udvalg efter dannelsen ved årsskiftet ikke uden videre gav tilladelse til café V'sit.

Toilettet skal være lavet inden 1. november. Egentlig havde forvaltningen lagt op til 1. juli, men Flemming Pihl bad om udsættelse til 1. november i år, fordi der kommer pres på i højsæsonen.

Spildevandsproblematikken skal også være i orden, og fagchef i Byg Land og Miljø Peter Schaarup håber, at det bliver ordnet hurtigt.

- Det bliver en autoriseret kloakmester, der skal lave det, og vi får dokumentation for det, inden vi giver ibrugtagningstilladelsen, siger han til Sjællandske.