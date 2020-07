Café Aroma åbnet uden de store armsving

De to veninder sætter sig ned ved et af bordene, som alle er splinternye.

- Vi plejer at komme ind for at spise en sandwich, siger Laila Lundgaard, inden de får serveret noget at drikke og et par snacks.De to damer kom ofte på Café Einstein, som har været lukket, siden Sanne Johnsen gik på pension.