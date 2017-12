COWI: Boligplan for Antonihøjen hænger ikke sammen

Kommunenes forslag til, hvordan byggeri på Antonihøjen kan udformes. Forslaget får en ublid behandling af Cowi og Sadolin & Albæk. Illustration: Vordingborg Kommune

Vordingborg - 06. december 2017 kl. 06:06 Af Claus Vilhelmsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Kommunen (vil) med stor sandsynlighed ikke ... modtage bud fra en eneste potentiel køber og udvikler...«.

»Markedsanalyse og investorkalkulation viser, at den forventede salgspris for boliger ikke vil kunne dække omkostninger til byggeri, byggemodning, finansiering etc., hvis investor også pålægges at stå for den overordnede byggemodning. Analysen viser, at investorerne vil risikere et tab på op imod 10 mio. kr.«

Disse nedslående konklusioner står at læse i konsulentfirmaerne Cowi og Sadolin & Albæks rapport, og administrationen indstiller på den baggrund til Teknik- og Miljøudvalget, at de hidtidige planer for højen ændres, skriver Sjællandske.

Det er planen - som kommunalbestyrelsen har vedtaget - at grundene sælges i tre store områder for sig, som køberne selv skal byggemodne. Den idé slår analysen ihjel, fordi ingen af de adspurgte firmaer mener, der er økonomi i det. Byggemodning af hele området anslås til at koste ca. 26 mill. kr.

Rapporten konkluderer efter at have forelagt planerne for ni byggefirmaer, at sammenhængende byhuse i to-to en halv etage ikke er, hvad markedet efterspørger.

Desuden kritiseres, at planerne for Antonihøjen er så detaljerede, og der er så lidt fleksibilitet, at risikoen for en investor bliver for stor.

Det har været svært for konsulentfirmaerne overhovedet at få byggefirmaer til at se på lokalplanen. Et firma svarede, at det havde nok at gøre i hovedstadsområdet, og et andet, at priserne i Præstø er så lave, at nybyggeri ikke hænger sammen.

To lokale firmaer, KISS Development og Estate Invest, er blevet spurgt. KISS mener, det foreliggende lokalplanforslag er alt for detaljeret med for mange fordyrende krav. Direktør for KISS Michael Eskildsen mener desuden, det er et problem, at området skal udvikles udefra og ind.

- Udviklingen bør starte med de mest attraktive grunde så tæt på Antonihøjen som muligt, mener Michael Eskildsen.

Estate Invest er den eneste af de adspurgte investorer, der har vist interesse for at deltage i et udbud. Men firmaet vil kun bygge lejeboliger og tør kun byde på første etape og så se, hvordan det går. Højst 20-25 enheder af gangen vil de binde an med.

Desuden vil Estate Invest kun byde 3-4 mill. kr. for grundene. Det står i modsætning til, at administrationen har anslået grundene efter en udgift til byggemodning på 26 mill. kr. til at kunne indbringe 7-8 mill. kr., så den samlede udgift bliver omkring 18 mill. kr.

Cowi og Sadolin & Albæk mener, at kommunen i stedet for at se på, hvor mange penge, salget kan indbringe, i stedet ser byggeri på Antonihøjen som en bevist strategisk investering for at sikre byen vækst og for at kunne tiltrække ressourcestærke familier.

Administrationen anbefaler til onsdagens møde i Teknik- og Miljøudvalget, at anbefalingerne fra konsulenterne bliver fulgt. Men da mødet er det sidste, inden kommunalbestyrelsen holder skiftedag, er det slet ikke sikkert, at udvalget vil tage en så vigtig og kompliceret beslutning. Det skriver Sjællandske.