Byrødder mødes trods smittefare

- Vi tager de forholdsregler vi kan, og det er selvfølgelig ærgerligt, at borgere ikke kan møde op og deltage i demokratiets arbejde. Men situationen gør, at vi som ansvarlig myndighed skal tage alle de forholdsregler, som vi kan for at mindske smittespredning samtidig med, at vi sikrer, at der kan træffes de nødvendige beslutninger for at holde samfundet i gang, siger borgmester Mikael Smed (S).