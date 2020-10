Byrødder mødes trods coronarestriktioner

Generelt opfordres befolkningen til at holde det sociale liv på vågeblus for at standse smittespredningen af coronavirus. Alligevel tropper onsdag aften knap 30 politikere plus nogle af kommunens øverste chefer op til kommunalbestyrelsesmøde i byrådsalen på Vordingborg Rådhus. Ifølge Sjællandskes oplysninger er der dog mindst en politiker, som har meldt afbud på grund af smittefaren.