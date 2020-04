Borgmester Mikael Smed var den eneste politiker, som sad i byrådssalen ved seneste kommunalbestyrelsesmøde. Den fornøjelse får han igen. Privatfoto

Byrødder mødes igen på nettet

Vordingborg - 22. april 2020

Onsdag 29. april sætter de 29 kommunalbestyrelsesmedlemmer i Vordingborg Kommune sig foran deres iPads derhjemme for at mødes til et nyt videobaseret kommunalbestyrelsesmøde.

Det sker for at efterleve sundhedsmyndighedernes anvisninger for at reducere smitten med coronavirus.

Kommunalbestyrelsen gentager således succesen fra den 25. marts, hvor Vordingborg Kommune for første gang gennemførte et kommunalbestyrelsesmøde uden at politikerne var fysisk tilstede i samme rum.

Det videobaserede kommunalbestyrelsesmøde den 29. april bliver også denne gang transmitteret live på Vordingborg Kommunes hjemmeside og Facebookside. Så alle interesserede kan følge med i mødet, mens beslutningerne bliver truffet.

Borgmester Mikael Smed glæder sig over, at det er muligt at afholde kommunalbestyrelsesmøderne på en forsvarlig måde, mens risikoen for coronasmitte fortsat skal tages alvorligt.

- Hvis man skal fremhæve et af de små lyspunkter, der har været i denne vanskelige tid, så må det være hele samfundets evne til at tilpasse sig og finde nye løsninger på de udfordringer, der er opstået i kølvandet på coronaen. Selvom vi har måttet lukket flere ting ned i denne tid, så er der stadig beslutninger der skal træffes og føres ud i livet. Det er derfor vigtigt, at vi kan mødes i vores nye digitale møderum og at offentligheden stadig har mulighed for at følge med i mødet. Men jeg må da indrømme, at jeg også ser frem til, at vi kan mødes fysisk igen og se hinanden rigtigt i øjnene, når vi indimellem skal træffe nogle svære beslutninger sammen siger borgmesteren Mikael Smed.

Kommunalbestyrelsesmedlemmerne gennemfører også alle øvrige politiske møder som videomøder, men da udvalgsmøder afholdes som lukkede møder, bliver de ikke live-transmitteret.