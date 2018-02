Byrådsvikar gik mod sin gruppe

Line Dahl Abildgaard (S), som manglede ni stemmer i at blive valgt, gik enegang, da hun torsdag vikarierede for Michael Larsen og undlod at stemme om forslaget, der giver jetski-folket tre timer mere til fri leg på Bårsesøerne. Foto: Poul Poulsen

Vordingborg - 22. februar 2018

Venstre trådte torsdag aften i karakter som oppositionsparti efter at have mistet magten ved novembervalget, og det lykkedes endog at slå små kiler ind i det rød-grønne flertal bag borgmester Mikael Smed (S), skriver Sjællandske fredag.

Sammen med Dansk Folkeparti var det kritisk over for at bruge to millioner på maskiner til miljørigtig bekæmpelse af ukrudt, og partierne markerede sig også mod en tidsbegrænset ansættelse af en projektmedarbejder og mod at give jetski-folket øget brugstid på Bårsesøerne.

Line Dahl Abildgard (S), der var inde som vikar for partifællen Michael Larsen, brød på sit første møde partidisciplinen ved at undlade at stemme for et flertalsforslag om at tillade jetski på Bårsesøerne i yderligere tre timer. Hun bor selv i området, hvor hun er med i arbejdsgruppen Landet Mellem Fjordene, og hun undlod at rejse sig ved afstemningen, hvor Venstre og DF stemte imod.

Dermed er jetski fremover tilladt onsdage fra15 til 18 mod 16 til 18 i dag og på lørdage fra 10 til 14 mod i dag 10 til 12.

- Er det sikkert, at det kun er en midlertidig udvidelse, spurgte hun inden afstemningen og var åbenbart ikke tilfreds med svaret, som Bo Manderup fra Venstre også kritiserede kraftigt.

- Det er ikke en midlertidig tilladelse, Vi stemmer om at godkende en udvidelse, forklarede han og understregede samtidig at Venstre er imod en øget støjbelastning.

Baggrunden er også, at en projektgruppe arbejder på forslag til en bedre udnyttelse af naturværdierne omkring søerne. Ifølge Karina Fromberg (V) er forslaget klar om et par måneder.

Den øgede brugstid blev vedtaget, og det samme gjorde ansættelse af en projektmedarbejder til at koordinere anlæg af broer, bane og havne, men Michael Seiding Larsen (V) argumenterede kraftigt mod, at den forsatte ansættelse skal være en del af kommende budgetforhandlinger.

- Ansættelsen er en god ide, men kan vi ikke give hinanden håndslag på at finde pengene de kommende år. Andet er urimeligt over for medarbejderen, lød det fra den tidligere bogmester, som fik overbevist SFs Else-Marie Langballe Sørensen, men ikke de øvrige i flertallet, så ansættelse i 2019 og 2020 bliver en del af budgetforhandlingerne.