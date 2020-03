Byrådsmøde kommer til at foregå digitalt

For at minimere risikoen for coronasmitte var det i spil, at det kun var parti-ordførerne som skulle opholde sig i selve byrådssalen, mens de andre medlemmer skulle sidde spredt rundtomkring på rådhuset. Men det bliver ikke til noget, for mødet kommer til at foregå digitalt. Det oplyser borgmester Mikael Smed(S).