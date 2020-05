Som udvalgsformand for Børne, Ungdom og Familie glæder Nikolaj Reichel (S) sig naturligvis til at få en moderne børnehave i Præstø. Foto: J.C. Borre Larsen

Byrådsmøde: Ny børnehave kommer til at ligge perfekt

Vordingborg - 29. maj 2020 kl. 05:18 Af J.C. Borre Larsen

Placeringen af den nye børnehave i Præstø har været diskuteret flittigt, indtil et enigt Udvalg for Børne, Ungdom og Familie (BUF) låste sig fast på det grønne areal øst for Abildhøjgaarden.

Den løsning godkendte kommunalbestyrelsen formelt på onsdagens digitale møde.

Som BUF-udvalgsformand glæder Nikolaj Reichel (S) sig over, at det hele nu er faldet i hak. På kommunalbestyrelsesmødet læste han op fra to breve, som han havde fået af tilfredse Præstø-borgere.

- Vi kan se god musik i en placering, der ligger tæt på skolenklubben og tæt på eksisterende grønne arealer, stod der i skrivelsen fra Peter Madelung fra Præstø Lokalråd og formand for skolebestyrelsen i Præstø Skole.

- Det er »ude i naturen«. Leg i naturen øger børns koncentration og inspirerer til fantasi, lød det i brevet fra Mette Laurentzius, der er tillidsrepræsentant på Børnehuset Nøddebo.

Malurt i bægeret Venstres Eva Sommer Madsen glæder sig også over placeringen, men ...

- Det havde nok været en ønskedrøm, hvis vi kunne have lagt den ved siden af skolen, som vi har gjort i Ørslev og Kastrup, hvor forældre ikke skal fare land og rige rundt. Vi må se, om vi kan få løst de trafikale opgaver, sagde Eva Sommer Madsen, der selv har prøvet at køre til skole, børnehave og dagplejemor hver morgen i et par år.

Det fik borgmester Mikael Smed til at bemærke, at »det var måske lige den smule malurt man kunne finde«.

- Der er et lukket stisystem fra den nye daginstitution og til skolen (folkeskolen, red.) så forældrene skal kun have bilen ét sted, sagde Mikael Smed.

Den nye institution skal erstatte det nuværende Præstø Børnehus, som ligger på tre forskellige matrikler i Præstø.

I budgettet for 2020-2023 er der afsat 39,5 millioner kroner til byggeriet, der forventes at stå færdigt i efteråret 2022.