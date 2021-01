Bygherre vinder over nævn i sag om nybyggeri ved fjord

Det er ikke hverdagskost, at en borger slæber et statsligt nævn i retten og endnu sjældnere, at han vinder.

Men 18. december kort før julefreden sænkede sig stødte advokat og mangeårig borger i Præstø Keld Theen Nørreslet sammen med Planklagenævnets advokat Louise Solvang Rasmussen for at få dommerens ord for, at nævnet har truffet en forkert afgørelse i Nørreslets byggesag.