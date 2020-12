- En ulykke er altid en for meget, men jeg synes, at vi har godt styr på det, siger projektchef Niels Gottlieb fra Vejdirektoratet . Her ses han ved det nye brofæste på Falster. Foto: Lars Christensen

Bygherre i forbindelse med arbejdsulykke: Der var tale om it-fejl

- Det er de enkelte virksomheder, som selv har ansvaret for at indrapportere arbejdsulykker. Vi kan ikke kontrollere det, siger Niels Gottlieb.

- En ulykke er altid en for meget, men jeg synes, at vi har godt styr på det, siger Niels Gottlieb.

SBJV har i 2019 og 2020 sammenlagt fået cirka 140 påbud af Arbejdstilsynet for at sjuske med arbejdsmiljøet. Ifølge SBJV's danske pressetalsmand, Christian Lemvigh, blev cirka 100 af dem afgivet i 2019, mens resten er faldet i 2020.

Han hæfter sig ved, at SBJV har syv medarbejdere i deres sikkerhedsorganisation, at Vejdirektoratet har to sikkerhedsmedarbejdere, og at Arbejdstilsynet ofte kommer på byggepladsen.