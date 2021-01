Uventet behov for pilottering har forsinket byggeriet. Men nu er fundamentet sat. Foto: Nina Lise

Byggeri lukker hovedgaden

Afspærringen kommer til at gælde fra Nyt Syn i nummer 38 til Domiciel i nummer 61. Fodgængere og cyklister vil stadig kunne færdes i gaden.

Årsagen er genopbygningen af Adelgade 31-33, hvor lastbiler med byggematerialer og kraner kommer til at fylde gaden.

Byggeriet er blevet forsinket, fordi blød jord gjorde det nødvendigt at pilottere, og pilotteringen krævede afstivning af de gamle huse, der bygges ved siden af.

Når den nye bygning bliver rejst, skal store betonelementer sættes på plads med kran. Byggeriet bliver i to og et halvt plan med en stor eller to mindre butikker i stueetagen og lejligheder i resten.