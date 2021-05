Dorthe Rinfeldt, leder af Børnehuset Kastanjen, ser frem til til sommer at kunne lægge institutionens mindste børn til at sove i den nye liggehal, der begynder at tage form. Foto: Mille Holst

Bygger ny sovesal til børnene

I Børnehuset Kastanjen ligger vuggestuebørnene i øjeblikket og sover til middag i alle tilgængelige rum i huset. Den gamle liggehal, hvor børnene plejer at sove, er nemlig revet ned og en ny i fuld gang med at blive etableret.

- I den gamle var der skydedøre; det er der ikke nu. Den nye har vinduer i stedet for. Den er mere smart at se på, siger Dorthe Rinfeldt, der også glæder sig til at få legepladsen tilbage. I øjeblikket er en stor del af legepladsen nemlig indhegnet til byggeplads, så børnene må "nøjes" med legepladsen sammen med de større børn i børnehuset. Men der er også blevet gået mange ture med de små, for at komme lidt væk fra byggeriet.