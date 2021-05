Se billedserie Sådan kommer den nye byrådssal til at se ud. En sal, der skal indrettes som en multisal, der kan rumme meget mere end kommunalbestyrelsesmøder.Illustration: Vordingborg Kommune

Send til din ven. X Artiklen: Byggepres rykker ved tidsplanen for nyt rådhus Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Byggepres rykker ved tidsplanen for nyt rådhus

Vordingborg - 31. maj 2021 kl. 05:21 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen

Hvis alt går vel, skal det første spadestik til det nye rådhus i Vordingborg tages til efteråret.

Det står klart, efter politikerne på et lukket punkt på sidste kommunalbestyrelsesmøde blev enige om rammerne for udbuddet af det nye rådhus, som der er afsat 75 millioner kroner til at bygge.

Udbuddet er netop blevet offentliggjort, og interesserede entreprenørfirmaer har nu frem til 29. juni til at vise deres interesse. Blandt de interesserede sker der en prækvalifikation, hvor der udvælges fem firmaer, som har frem til udgangen af august til at afgive et tilbud på opførelsen af det nye rådhus.

- Jeg er rigtig glad for, at vi nu er kommet så langt. Det er et stort skridt frem mod det nye rådhus, som der nu er taget, og nu ser jeg frem til, at der i efteråret skrives kontrakt og siden, at det første spadestik tages. Så er vi for alvor i gang, og vil være klar til forventet indvielse i sommeren 2023, siger borgmester Mikael Smed (S).

Oprindeligt var det tanken, at man allerede skulle kunne flytte ind i det nye rådhus i marts 2023, men indflytningen er nu blevet udskudt med godt tre måneder.

Forsinkelsen skyldes det enorme pres på levering af materialer på bygge- og anlægsområdet, fordi der bliver bygget så mange steder rundt om i landet.

Hvilke konsekvenser markedssituationen reelt kommer til at få, kan ikke forudsiges. En af de forventede konsekvenser er øget leveringstid på betonelementer, hvor der i øjeblikket opleves kraftigt forlængede leveringstider, forklarer man i kommunen, hvor man netop vil tage højde for denne usikkerhed ved at lægge en mere realistisk tidsplan, så rådhuset først skal stå klar til ibrugtagning i juni i 2023.

Borgmesteren glæder sig ikke mindst over, at det nye rådhus bliver meget miljøvenligt og bæredygtigt.

- Som grøn kommune har vi helt fra starten stillet store krav til bæredygtigheden i det nye byggeri. Derfor opføres det efter de højeste standarder indenfor bæredygtighed, siger Mikael Smed.

Han peger blandt andet på, at CO2-udledningen minimeres, det samme gælder vandforbruget. Der genbruges en del regnvand i toiletterne, der kommer solceller på taget og et ventilationsanlæg med integrerede varmepumper for en smartere opvarmning af bygningen.

Det seneste tiltag i forhold til bæredygtigheden er tilføjelsen af et taghus for alle installationer på taget frem for en åben teknikgård. Det begrænser energitabet og reducerer den samlede Co2-udledning.

I køkkenet er der desuden projekteret med en avanceret løsning vedrørende emhætte og ventilation, der automatisk tilpasser ventilationsbehovet. Det reducerer den samlede C02-udledning og er samtidig billigere i drift.

Foruden et mere bæredygtigt byggeri og et bedre indeklima er det også målet for det nye rådhus at skabe langt mere fleksible rammer, der kan bruges af foreninger af frivillige uden for rådhusets normale åbningstid. Derfor har byggeriet også fået navnet »Borgernes Hus«.

På www.vordingborg.dk/borgerneshus kan man læse mere om byggeriet.