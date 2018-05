Se billedserie Byforum samler de mange parter i Vordingborg by i et fælles forum, hvor der kan udveksles idéer. Her er det fra venstre: Planchef Anja Valhøj, Maria Westh Hage fra Cantabile 2, projektleder Rosa Philippine Schollain fra De Røde Løbere, byforumformand Allan Andersen, havnebestyrelsesformand Flemming Rasmussen og plan- og teknikudvalgsformand Michael Larsen (R). Foto: Lars Christensen

Byforum vil skabe nyt kraftcenter på Sydsjælland

Vordingborg - 24. maj 2018 kl. 23:38 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med byforum er der blevet skabt et nyt mødested for både politikere, erhvervsfolk og frivillige i Vordingborg. Via byforums halvårlige møder arbejder de sammen på at idéudvikle fremtidens Vordingborg.

En petanquebane på Slotstorvet, Nordhavnen omdannet til Borghavnen, en kæmpe halloweenfest og en årlig flagfest.

Det var blot nogle af de idéer, der blev arbejdet med, da Byforum Vordingborg torsdag aften havde deres andet møde.

Det nye byforum er udsprunget af byfornyelsesprojektet De Røde Løbere, for foruden skabelsen af fem konkrete røde løbere rundt i byen, arbejder projektet også med at binde Vordingborg tættere sammen ved at skabe nye samarbejder - og ved at skabe en større stolthed over at bo i Vordingborg.

Sidstnævnte er helt centralt for byforumet, for det kniber med at få folk til at tale pænt om byen, og det skal der gøres noget ved.

Ole Hampenberg Andersen fra Vordingborg Kommune løftede lidt af sløret for kommunens nye bosætningskampagne, som dog endnu mangler den sidste godkendelse fra politikerne.

- Det er en meget vigtig pointe. Hvis vi ikke selv er stolte over vores by og fortæller om den, så er vi ikke særlig gode ambassadører. Så det vigtigste fokuspunkt er at få skabt stolthed hos alle os, der bor her i byen. Det må starte hos os, forklarede han og tilføjede at undersøgelserne også viser, at byens foreninger skal blive bedre til at synliggøre deres aktiviteter. Der er mange nytilflyttere, der ikke aner hvad der er af tilbud i lokalområdet.

Også fra politisk side blev der slået på tromme for en større stolthed til byen.

- Præstø og Stege beskrives tit som helt særlige, velbevarede og hyggelige købstæder, mens folk har sværere ved at sige noget pænt om Vordingborg, selvom der er mange af de samme ting her. Der er en hyggelig lystbådhavn, et herregårdslandskab og naturen er helt inde i byen. Det er rigtigt, at Vordingborg by ikke har en velbevaret bykerne, men den har så meget andet, fortalte plan- og teknikudvalgsformand Michael Larsen (R) og tilføjede.

- Vi har så meget at være stolte af. Vi skal bare være bedre til at tale vores egen by op.