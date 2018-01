Sådan ser Vordingborg Kommunes visualisering af et nyt byrum mellem brugsen og det gamle mejeri i Damme-Askeby på Møn. Projektet tager dog også højde for, at det kan ende med, at mejeribygningen må rives ned. Illustration: Vordingborg Kommune

Byfornyelsesprojekt er nået endnu et skridt på vejen

40-50 østmønske borgere var med, da Vordingborg Kommune onsdag aften havde indkaldt til nyt borgermøde i sagen om byfornyelsesprojektet i Damme-Askeby. Her var det muligt at komme med forslag eller for den sags skyld indvendinger til det foreløbige forslag til projektet, som kommunen lige nu arbejder med, men det ser efter alt at dømme ikke ud til at blive nødvendigt, fortæller byplanlægger Elsba Hardlei fra Vordingborg Kommune.