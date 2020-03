Pia Studsgaard fra Maggie Dee - her fotograferet i forbindelse med dannebrogsjubilæet - tilbyder nu, at kunderne kan få tøjet hjem på prøve. Hun bringer ud og henter igen dagen efger, hvis det ikke passer. Foto: Nina Lise

Bycentrum gennemfører generalforsamling

Bycentrum Vordingborg har indkaldt til generalforsamling onsdag 18. marts, og den forventer handelsforeningen fortsat at gennemføre.

Det oplyser formand Mogens Larsen og uddyber beslutningen med, at man vil benytte et større lokale til de cirka 30 tilmeldte, så de ikke skal sidde så tæt. Kun hver anden stol skal tages i brug, og der gives ikke hånd den aften.

Generalforsamlingen er klokken 18 på Café Klint, Algade 95, Vordingborg.

Coronakrisen kan komme til at koste dyrt for byens butikker, og flere har på Facebook opfordret til, at det er nu, kunderne skal bakke op og handle lokalt.

Fra tøjbutikken Maggie Dee kunne indehaver Pia Sudsgaard fredag kigge ud over en næsten tom Algade og lagde derfor et opslag på Facebook, hvor hun tilbyder kunder, der er utrygge ved at bevæge sig ud på grund af coronavirus, at de nu kan få tøj hjem på prøve. Pia Studsgaard bringer ud i Vordingborg nærområde og henter dagen efter, hvis det ikke passer.

Ifølge handelsformand Mogens Larsen er der også andre tiltag, butikkerne kan overveje. Det gælder afvikling af restferie i den stille periode samt begrænsning af brugen af timelønnede og tilkaldevagter. Desuden kan butikkerne undersøge, om udlejerne vil gå ned i husleje i en måned eller to, indtil hverdagen igen bliver normal, siger Mogens Larsen.

