Butiksindehaver bliver nu også tøjdesigner

- Vores koncept har hele tiden været at have små - gerne nordiske - producenter, så vi kan være så børedygtige som muligt, fortæller Christina Ritz-Andersen, der som en konsekvens heraf også begyndte selv at designe sweaters af færøsk uld i et nordisk og enkelt udtryk - og både til kvinder og til mænd.

Butikken i Skibinge har længe samarbejdet med et skrædderi på Færøerne, som har produceret uldtrøjer af færøsk uld, men det er noget nyt, at Christina Ritz-Andersen har kastet sig over designdelen.

For hende er det vigtigt, at tøjet holder i mange år, men lige så vigtigt er det, at tøjet til kvinder har et feminint snit, mens det for mænd gerne må have et mere råt look.