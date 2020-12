Butikker lover gaveregn i december

Det så dystert ud for de små erhvervsdrivende, da coronaen i foråret lukkede Danmark ned. Men kunderne ville det anderledes og bakkede deres by op.

- Udgangspunktet var, at vi bare skulle have de 24 dage booket op. Men interessen har været overvældende, så vi har været nødt til at lægge gaver fra to butikker ind flere af dagene. Heldigvis er det et positivt problem, fortæller Annemette Lundgren og Allan Sandgaard fra Præstø Handels- og Erhvervsforening.