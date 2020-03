Bycentrum Vordingborg, her repræsenteret ved Anders Petersen bag disken og Erik Arnberg Maigaard Filtenborg til højre, har lanceret en ny webshop for byens butikker. De har allieret sig med Ann Busch, der vil stå for at bringe varerne ud. Foto: Lars Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Butikker går sammen om webshop og udbringning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Butikker går sammen om webshop og udbringning

Vordingborg - 31. marts 2020 kl. 05:48 Af Lars Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Coronakrisen har gjort det nødvendigt for butikkerne at tænke i nye baner for at sikre overlevelsen.

Mange kunder tør ikke tage en tur i Algade for at handle ind, og derfor vil Algades butikker nu komme til dem.

Flere butikker har allerede webshops og tilbyder forskellige former ud udbringning, men nu går Vordingborg Bycentrum ind og laver en fælles webshop, som stilles gratis til rådighed for byens butikker.

Webshoppen er en direkte udløber af et nyt tiltag, som Vordingborg Kommune og Vordingborg Erhverv har sat i søen, hvor der er givet 50.000 kroner til udviklingen af webshops i de tre købstæder i kommunen for at hjælpe butikkerne gennem coronakrisen.

- Det er en nemmere måde for de små butikker at overskue det på, end hvis de skulle lave deres egne webshops. Det her er et meget brugervenligt system, forklarer Anders Petersen, der selv har haft travlt med udbringninger i de sidste 14 dage og som tydeligt kan mærke, at flere og flere kunderne gerne vil undgå at møde fysisk op i butikken.

- Jeg tror også, at det kan fortsætte efter coronakrisen er overstået. Det er nemt for både butikkerne og kunderne, tilføjer Erik Arnberg Maigaard Filtenborg.

Man kan finde den nye webshop på www.bycentrum.com under punktet Shop.

Hvor andre byer allerede har lanceret webshops for byens butikker, så går man i Vordingborg By skridtet videre og tilbyder også gratis levering til alle kunder i og omkring Vordingborg By.

I stedet for at hver enkel butik selv skal have besværet med at køre ud til kunderne vil værtshus-ejer Ann Busch nu stille sig til rådighed som frivillig chauffør for byens butikker.

Ann Busch blev tvunget til at lukke Kafé Ann'en, da staten gik ind og forbød værtshuse, barer og diskoteker at have åbent.

- Jeg skal jo lave noget, mens mit værtshus er blevet tvangslukket. Jeg gik fra at arbejde 70-80 timer om ugen til slet ikke at have noget at lave, fortæller hun.

Hos Bycentrum er man glade for det nye samarbejde med Ann Busch, der gør det muligt at tage kampen op mod de store internetbutikker, der har kronede dage i disse tider.

- Hvis folk bestiller inden klokken 14, så kan de få det leveret samme dag. Det er jo et væsentligt konkurrenceparameter, tilføjer Ann Busch.la-c