25-30 medlemmer af Møn Handelsstandsforening mødte op til medlemsmødet. Foto: Lene C. Egeberg

Butikker: Folkemødet hører ikke til i Storegade

Vordingborg - 12. oktober 2021 kl. 06:00

De erhvervsdrivende i Storegade havde ikke meget godt at sige om Folkemøde Møns tilstedeværelse i gadebilledet, da arrangementet mandag aften blev evalueret i handelsstandsforeningen.

Bestyrelsen for Folkemøde Møn har fået noget at tænke over, efter at næstformand Vibeke Grøndahl mandag aften deltog i en del af Møn Handelsstandsforenings medlemsmøde.

Her var en evaluering af årets folkemøde nemlig på dagsordenen - og det var ikke meget positivt, deltagerne som repræsentanter for de erhvervsdrivende i Storegade havde at sige om arrangementet.

Jo da, det er et godt arrangement som sådan - men det hører ikke hjemme i Storegade, lød det fra flere.

Kritikken gik blandt andet på, at folkemødearrangørerne i år spærrede Storegade af allerede om onsdagen - alt for tidligt, mente flere, og tilsyneladende uden grund, da man i gaden ikke havde bemærket, at der blev sat op til folkemødet før torsdag eftermiddag.

Så kom ungefolkemødet om fredagen, men heller ikke her var der megen begejstring at spore, for selvom der var tusindvis af unge mennesker i gaden, så var det ikke noget, der gav afkast i butikkerne.

Faktisk tværtimod, lød det fra flere af deltagerne i medlemsmødet, som berettede om op til 30 procents faldende omsætning hele ugen.

Yderligere kritik gik også på de unges generelle fremfærd i byen, når ungefolkemødet står på: Det er nemlig ikke dem alle, der er lige gode til at opføre sig ordentligt, og deres besøg medfører ekstra arbejde for de erhvervsdrivende, ikke mindst med oprydning efter deres besøg, fremgik det af flere udtalelser.

Kritikken kommer dog ikke helt bag på folkemødets bestyrelse, for her har man allerede snakket om at flytte arrangementet ud af Storegade og til en andet lokation i Stege.

Det blev Krista Steffensen, der som sekretær i folkemødebestyrelsen tog ordet for at svare på kritikken, og herunder kunne hun fortælle, at nogle fra bestyrelsen allerede har rekognosceret andre placeringer i byen, og at man stadig er på udkig efter et egnet alternativt, som eventuelt kunne være Dyrskuepladsen eller Cirkuspladsen.

- Det er ikke særlig rart, men alligevel er det rart at få jeres reaktioner. Det er godt, at I siger det, takkede hun handelsstandsmedlemmerne for den klare snak.