Burgere klar fra ny McDonald's

Bilerne holdt i kø, da McDonald's torsdag formiddag klokken 10 åbnede deres nye forretning i Stensved ved afkørsel 41.

Den første kunde, der trillede igennem McDrive, var Stine Kreutzkampf med sønnen Gorm.

- Vi har ventet spændt på den nye McDonald's, smiler Stine Kreutzkampf, der købte masser af burgere.

Min mand går derhjemme, og min veninde ringede fra frisøren, om jeg ikke lige kunne smide et par cheeseburgere ind, griner hun.

Sultne kunder kunne også købe burgere og fritter i selve restauranten, dog som take away på grund af corona-restriktionerne.