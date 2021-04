Der blev brugt tre betonpumper med en rækkevidde på 63 meter for at pumpe betonen fra lastbilerne til udstødningsstedet i brodrageren. Foto: Vejdirektoratet

Bundpladen til det første brofag er støbt

- Støbningen er blevet forberedt omhyggeligt gennem et par måneder, så det er med stor tilfredshed, at vi har fået taget det første skridt mod at få de to første brofag støbt færdig, siger projektchef Niels Gottlieb fra Vejdirektoratet.