Se billedserie Politikere og folk med relation til turisme fyldte godt op i Palmehaven på Samlermuseet, da Venstres og Socialdemokratiets tanker om fremtidens turisme torsdag blev gået efter i sømmene. Foto: Lene C. Egeberg

Send til din ven. X Artiklen: Budskab forstået: Send flere penge Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budskab forstået: Send flere penge

Vordingborg - 17. november 2017 kl. 06:00 Af Lene C. Egeberg Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Borgmesterkandidaterne Michael Seiding Larsen (V) og Mikael Smed (S) fik en livlig dialog med turismeerhvervet i Vordingborg Kommune, da Møn Sydsjælland Turistforening torsdag eftermiddag holdt »topmøde« med de to fremmeste kandidater til borgmesterposten.

Men trods valgkampens rasen var der ingen af de to, der faldt for fristelsen til at love »guld og grønne skove« til turismen. Til gengæld udtrykte de begge forståelse for, at turismeerhvervet er en vigtig del af kommunens erhvervsliv, og at der skal mere fokus på det fremover. Det blev de enige om, blandt andet kan ske ved at omdøbe Erhvervsudvalget til Erhvervs- og Turismeudvalget i næste valgperiode, så turismens rolle bliver mere synlig.

Debatten på Samlermuseet trak op mod 80-90 tilhørere, primært fra Møn, men også andre dele af kommunen var repræsenteret under debatten, der bølgede frem og tilbage i to timer og sagtens kunne være fortsat længere, hvis ikke politikerne havde haft andre aftaler, der skulle nås.

Meget af snakken om ikke uventet til at handle om, at turismen på Møn gerne vil have flere penge tilført, ikke mindst for at sikre udvikling af vellykkede projekter som Dark Sky og Biosfære Møn, men selvom der ikke blev sat faste beløb på de politiske løfter, så gik beskeden nok hjem alligevel:

- Jeg tror, vi har forstået budskabet: Send flere penge, sagde Michael Seiding Larsen undervejs, og da mødet var slut, mente Nils Natorp - formand for Møn Sydsjælland Turistforening - da også, at der var positive takter at spore:

- Nu er der kommet fokus på turismen som et væsentligt erhverv i Vordingborg Kommune, og der er kommet tilkendegivelser om tilførsel af flere midler, og at turismen bliver ligestillet med erhverv i udvalget, så det er ting, vi vil holde den nye kommunalbestyrelse op på, sagde han.

Læs mere i Sjællandske fredag