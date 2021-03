Budgetstriden på skoleområdet og ikke mindst håndteringen af sagen blev dråben, der fik bægret til at flyde over for Kristina Themsen, Nu stiller hun op til kommunalvalget for Venstre. Foto: Nina Lise

Budgetstrid får ny kandidat til at stille op

Vordingborg - 13. marts 2021 kl. 05:56 Af Nina Lise Kontakt redaktionen

Skolebestyrelsesformand Kristina Themsen stiller op til kommunalvalget til november. Det sker som følge af striden om overførsel af budgetmidler den forgangne uge. Hun har længe puslet med tanken, men budgetsagen blev dråben, der fik bægret til at flyde over.

- Jeg melder mit kandidatur på baggrund af den her sag. Den gav mig det sidste skub, siger Kristina Themsen, der privat bor i Bårse og til daglig arbejder i Erhvervshus Sjælland.

Hun startede i børnehavebestyrelsen og har siddet i bestyrelser lige siden. Det er blevet til ti år i skolebestyrelsen for Svend Gønge-Skolen, hvor hun har været formand det meste af tiden og - før det - næstformand. Desuden sidder hun i hovedbestyrelsen for »Skole og Forældre«, der er en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Her er hun også en del forretningsudvalget, hvorfra man styrer økonomien.

- Så jeg har været aktiv i skolepolitik i mange år. Min søn går ud af 9. klasse til sommer, så det er min sidste periode som skolebestyrelsesformand. Derfor giver det mening at tage springet videre til kommunalpolitik, siger Kristina Themsen.

- Når man er utilfreds med noget, må man prøve at gå ind og ændre det ad den vej i stedet for bare at sidde med hænderne i skødet.

Hun er blevet bejlet til af flere partier, men valget faldt på Venstre, fordi det er partiets politik at ville sætte skolerne fri. Det skal efter hendes mening ikke tages fuldstændig bogstaveligt, men hun mener, at der skal være mere selvbestemmelse på skolerne.

- Skolerne skal i højere grad råde over egen økonomi. Hvis man kan skabe gode resultater og samtidig have en god økonomi - hvorfor skal man så ikke i højere grad have lov til at bestemme over sine penge, lyder det fra Kristina Themsen.