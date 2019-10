Partierne bag budgetforliget samlet på rådhuset i Vordingborg. Fra venstres ses Else-Marie Langballe Sørensen (SF), Michael Larsen (R), Heino Hahn (DF), Daniel Irvold (K),Mette Gerdøe-Frederiksen (EL), Mikael Smed (S), Ann Busch (ALT) og Thorbjørn Kolbo (S). Foto: J.C. Borre Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Budgetforlig: Penge til børnehave og nyt rådhus - farvel til juletræer Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Budgetforlig: Penge til børnehave og nyt rådhus - farvel til juletræer

Vordingborg - 10. oktober 2019 kl. 20:22 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Husholdningsbudgettet for Vordingborg Kommune er forhandlet på plads. Torsdag eftermiddag indgik et et flertal af S, R, SF, K, DF, EN og ALT en aftale om budgettet for 2020 og overslagsårene 2021-2023. Venstre er som eneste parti ikke med i aftalen. Her er man modsat de resterende partier imod et nyt rådhusbyggeri i Vordingborg, som er kommet med på budgettet.

Selvom økonomien i Vordingborg Kommune fortsat er under pres, er parterne bag budgetaftalen blevet enige om at prioritere folkeskolen, unge og uddannelse, klima og erhvervsudvikling højt de kommende år.

Det sker samtidig med, at Vordingborg Kommune ikke hæver skatterne i 2020.

Borgmester Mikael Smed (S):

- Vores udgangspunkt har ikke været nemt. Vi er underlagt et krydspres, hvor vi på den ene side skal finde pengene til at finansiere vores udgifter på velfærdsområderne og samtidig skabe råderum til målrettede investeringer i kommunens fremtid. Vi har derfor været nødsaget til at gennemføre en række besparelser for at kunne omprioritere budgettet til områder, hvor vi ønsker at investere, siger Mikael Smed.

Parterne bag budgetaftalen er blevet enige om, at reservere 120 mio. kroner i det samlede budget til opførelse af et nyt rådhus , som også skal være en slags »Borgernes Hus«, fordi det nuværende rådhus er nedslidt. Der afsættes også penge til en ny daginstitution i Præstø.

Derudover afsættes en samlet pulje på 5 mio. kroner, som parterne har øremærket til skoleområdet for at sikre at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse.

På klimaområdet afsættes 7,6 mio. kroner over de kommende fire år til kystudvikling, havne, natur og biosfære.

Der investeres også fortsat ressourcer i udvikling af off-shore aktiviteter, moleanlæg og lokale arbejdspladser på Klintholm Havn.

Det specialiserede socialområde er et kæmpe problem i Vordingborg Kommune. Derfor bliver der en pulje på 15 mio. kroner til at dække de stigende udgifter.

Sparekniven har også været fremme. Blandt andet skal der hentes 19 mio. kroner over de næste fire år på en øget digitalisering.

Der skal samlet hentes 10 millioner kroner på ældreområdet i form af skarpere arbejdsgange.

- Det bliver ikke ændret på servicen over for de ældre, oplyser Mikael Smed.

Derudover skal folk i Vordingborg, Stege og Præstø vænne sig til, at det er slut med at få opstillet et juletræ.